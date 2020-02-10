РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 фев. Жители Подольска 25 февраля смогут узнать о работе полиции во время приема начальника Следственного управления МВД России по Подольску Эллы Корнейчук, сообщается на сайте УМВД России по Подольску.

По данным графика приема граждан, опубликованного на сайте, 25 февраля начальник Следственного управления МВД России по Подольску Элла Корнейчук проведет прием граждан. Он будет проходить с 17:00 до 20:00 в здании УМВД России по городскому округу по адресу: Революционный проспект, дом №84.

Узнать подробности и записаться на прием можно по телефону: 8(496)763-02-59.