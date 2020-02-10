РИАМО - 10 фев. В городском округе Егорьевск открыли новое футбольное поле, оно расположено под тентом, здесь будут проводить занятия спортшколы, сообщается на сайте министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Под тентом сооружения расположено искусственное футбольное поле 60 на 30 метров с системой освещения и мини-трибунами для зрителей, а также две подогреваемые раздевалки для игроков. Размеры поля позволяют проводить на нем тренировочные занятия спортивной школы, секции по футболу, турниры в формате 7 плюс 1», - говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков подчеркнул, что теперь у спортшколы будет отличный крытый комплекс, где юные футболисты смогут заниматься круглый год.

«Для этого города футбол – это не просто слово. Здесь находится училище олимпийского резерва «Мастер-Сатурн», куда стремятся попасть дети со всей страны. Я уверен, что у этих ребят теперь будет хорошее подспорье. За последние четыре года выпускниками этого училища было подписано свыше 30 профессиональных контрактов, а это является дорогой в профессиональные клубы и сборные страны», - уточнил министр.

Он добавил, что также в Егорьевске будет проведены реконструкция центрального стадиона, работы будут проведены в 2021-2022 годах. Это еще больше поможет развить футбол в городе.