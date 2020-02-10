РИАМО - 10 фев. Неизвестный угнал мотоцикл марки Ducati стоимостью 750 тысяч рублей в Пресненском районе столицы, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел на улице Конюшковская, дом 26. О краже двухколесного транспорта в полицию сообщил 33-летний мужчина.

«Неизвестный тайно похитил принадлежащий мужчине мотоцикл марки Ducati Diavel стоимостью 750 тысяч рублей, который был припаркован около подъезда жилого дома», – сказал собеседник агентства.

В настоящий момент по данном факту проводится доследственная проверка.