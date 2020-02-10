РИАМО - 10 фев. По факту столкновения двух туристических катеров у восточного побережья острова Пхукет в Таиланде организована доследственная проверка, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным СМИ, столкновение двух скоростных катеров, на борту одного из которых находились российские туристы, произошло утром в понедельник около острова Пхукет. Предварительно, свыше 20 человек пострадали. В числе погибших – двое малолетних детей.

«Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. Следственное управление находится в тесном контакте с министерством иностранных дел РФ», – говорится в сообщении.

В настоящий момент точное количество погибших и пострадавших уточняется.