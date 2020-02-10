РИАМО (КОРОЛЕВ) - 10 фев. Первый заместитель главы подмосковного Королева Юрий Копцик 12 февраля проведет личный прием граждан, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«Двенадцатого февраля с 15:00 до 18:00 первый заместитель главы Королева Юрий Копцик проведет личный прием граждан», - говорится в сообщении.

Задать вопросы Копцику можно в приемной администрации по адресу: Королев, улица Октябрьская, дом №4. На прием необходима предварительная запись по телефону: 8(495)516-88-86.