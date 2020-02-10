РИАМО (КОРОЛЕВ) – 10 фев. Общественники подмосковного Королева помогут жителям решить проблему с навалами мусора во дворе дома по улице Комитетский лес, сообщается в Instagram-аккаунте городской общественной палаты.

По просьбе жителей многоквартирного дома №15 на улице Комитетский лес члены Общественной палаты Королева организовали и провели встречу по проблемным вопросам.

«Жители обратились с вопросами неудовлетворительной работы регионального оператора по программе раздельного сбора мусора на контейнерной площадке – постоянные навалы бытового мусора как на самой площадке, так и на прилегающей к ней территории, включая проезжую часть дороги, нарушение графика вывоза мусора по нормам СанПиН», – говорится в сообщении.

Также жители озвучили проблемы с высокой оплатой ЖКУ, в частности за отопление. Общественная палата все вопросы взяла на контроль.