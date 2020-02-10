РИАМО - 10 фев. Вышедший недавно в прокат фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» стал самым просматриваемым в кинотеатрах России, собрав за четыре дня 243,4 миллиона рублей, сообщает Nation News.

«Кинолента режиссера Кэти Янь, ставшая продолжением «Отряда самоубийц», вышла в российском прокате с 6 февраля», - говорится в материале

Главных героев в фильме сыграли актеры Марго Робби, Мэри Элизабет Уинстэд Гугу Эмбата-Ро и Маргарет Куэлли.

На втором месте по популярности оказалась военная драма режиссера Сэма Мендеса «1917». Ее кассовые сборы в России составили 67,9 миллиона рублей.

Третью ступень занял американский комедийный боевик «Плохие парни навсегда», который собрал 67,8 миллиона рублей.