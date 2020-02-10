РИАМО - 10 фев. Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником дипломатов, он отметил их достижения в работе, сообщает Федеральное агентство новостей.

У МИД РФ немало профессиональных достижений. Например, осенью прошлого года в Женеве начал работу Конституционный комитет по Сирии, а в декабре во Франции провели саммит «нормандской четверки», перед которым власти Украины выполнили свои обязательства по разведению сил и признали «формулу Штайнмайера».

«Благодаря усилиям российской дипломатии оппозиция Венесуэлы не смогла сместить законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. 22 октября 2019 года был подписан российско-турецкий меморандум по Идлибу, благодаря чему была остановлена турецкая военная операция в Сирии. Кроме того, часть военных США покинула Заевфратья», - говорится в сообщении.

Как отметил президент в своей поздравительной телеграмме, российским дипломатам предстоит еще много работы, так как обстановка в мире «становится более турбулентной».

Глава государства добавил, что от отечественных дипломатов нужны будут действия, которые помогут обеспечить стратегическую стабильность.