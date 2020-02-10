РИАМО - 10 фев. В Южном, Юго-Восточном, Троицком и Новомосковском округах столицы в 2020 году планируется построить и реконструировать более 25 километров газопровода, решение об этом приняла Градостроительно-земельная комиссия города, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«По адресу: 1-й Кожуховский проезд, улица Автозаводская (ЮВАО, ЮАО), планируется провести реконструкцию газопровода низкого давления протяженностью 1,7 тысячи метров. Площадь разработки ППТ (проекта планировки территорий – ред.) составляет 4,04 гектара», - говорится в сообщении.

Еще один газопровод высокого давления длиной 950 метров будет реконструирован по адресу: улица Харьковская, дом 1, корпус 1 (ЮАО). Площадь разработки ППТ – 1,76 гектара.

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, реконструкция газопроводов необходима, так как старые трубы уже длительное время эксплуатируются. Также данные работы повысят надежность и безопасность газоснабжения.

Кроме того, на территории новой Москвы от деревни Новомихайловское через Сенькино-Секерино, Елизарово до Уварова планируется построить газопровод высокого и среднего давления. Площадь разработки проекта планировки территорий составляет 36,5 гектаров, а протяженность газопровода - 22850 метров.

Проектируемый объект станет частью закольцованной газораспределительной сети, нацеленной на распределение газа по территории поселений Первомайское и Михайлово-Ярцевское.

Как уточнила Пятова, данный газопровод позволит обеспечить бесперебойную подачу газа на нужды поселений новой Москвы.

Всего в столице в этом году запланировано построить и реконструировать порядка 100 километров газовых сетей.