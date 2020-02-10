РИАМО - 10 фев. Пьяная ссора мужчины и женщины закончилась поножовщиной в городе Яхрома Дмитровского городского округа, в результате инцидента женщина погибла, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

По его словам, 9 февраля в 16:18 в квартире микрорайона Левобережье в Яхроме обнаружен труп женщины 1978 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по Дмитрову ГСУ СК России по Московской области владелец квартиры - сожитель убитой 1970 года рождения. Преступление совершено после распития спиртных напитков, в ссоре» - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».