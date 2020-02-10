В 2020 подмосковные семьи с детьми смогут получить дополнительную финансовую поддержку. Во-первых, это региональный материнский капитал в размере 100 тысяч рублей, который предоставлялся семьям с двумя и более детьми в 2011-2016 годах и которым они не воспользовались ранее. Если в таких семьях произошло пополнение, то они смогут обналичить сертификат в 2020-2021 годах. Во-вторых, это новая федеральная выплата на первого ребенка, которая продлевается до трех лет для семей, чей доход менее двукратной величины прожиточного минимума на человека. Как получить дополнительные выплаты, читайте в инфографике Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО).