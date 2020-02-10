РИАМО - 10 фев. Мосгорсуд на основании вердикта присяжных вынес оправдательный приговор экс-директору фабрики «Меньшевик» Илье Аверьянову, которого ранее обвиняли в убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы суда.

В декабре 2017 года Аверьянов, пытаясь не допустить на фабрику представителей взыскателя и судебных приставов, осуществлявших законные действия в рамках исполнительного производства, открыл стрельбу из охотничьего карабина и смертельно ранил охранника предприятия. Также в ходе расследования стало известно об инциденте, в ходе которого Аверьянов якобы избил мужчину.

«Суд на основе вердикта присяжных вынес оправдательный приговор Илье Аверьянову», - сказал собеседник агентства.

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