РИАМО - 10 фев. В Москве сотрудники полиции задержали двоих мужчин, подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью на сумму свыше 360 миллионов рублей, сообщается на сайте «МВД Медиа».

По данным полиции, генеральный директор одной из коммерческих организаций совместно с соучастниками совершили аферу по отчуждению недвижимого имущества одной из фирм. Они сообщили акционерам ложные сведения о цене продаваемых помещений и заключили договор купли-продажи с другой подконтрольной компанией.

«В результате сделки на расчетный счет компании-продавца перевели денежные средства, не соответствующие рыночной стоимости объекта и его цене по договору. Таким образом, нежилые помещения площадью более 750 квадратных метров перешли во владение фирме злоумышленников», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что предварительный ущерб от противоправной деятельности превысил 360 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. При обысках в Москве изъяты предметы и документы, имеющие доказательное значение по делу.

Одного из мужчин заключили под стражу, второго поместили под подписку о невыезде.