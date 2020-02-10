РИАМО - 10 фев. Неизвестный угнал внедорожник Volkswagen Touareg стоимостью 3,8 миллиона рублей в столичном районе Печатники, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел на 1-м Угрешском переулке. Сообщение в полицию о краже транспорта поступило от 31-летнего безработного мужчины.

«С 20:00 до 23:20 неизвестный совершил кражу автомобиля Volkswagen Touareg, после чего на нем скрылся. Материальный ущерб составил 3,8 миллиона рублей», – сказал собеседник агентства.

По факту кражи возбудили уголовное дело.