РИАМО - 10 фев. В столичном торговом центре «Тройка» и в торгово-промышленной зоне «Алтуфьево» весной появятся новые мебельные магазины Jysk, пишет газета «Ведомости».

«Jysk – крупнейший мебельный ритейлер Дании. СМИ называют его датским конкурентом IKEA – обе сети торгуют недорогой мебелью и товарами для дома. У Jysk 2,8 тысячи магазинов в 52 странах мира. Оборот за 2018/19 финансовый год – 28,3 миллиарда датских крон (около 3,8 миллиарда евро), прибыль до налогов – 3,2 миллиарда крон», — говорится в материале.

Ранее Jysk уже предпринимал попытки развиваться в России. В столице первый магазин компании появился в 1996 году и закрылся спустя два года. Затем компания снова открыла магазин в столице в 2005 году, но в 2007-м ушла с рынка.

В магазинах Jysk в Алтуфьеве и ТЦ «Тройка» будут продавать постельное белье, матрасы, аксессуары для дома. В 2020 году компания планирует создать в Москве минимум четыре-пять магазинов, а за 10-15 лет — создать 200 точек по всей стране.