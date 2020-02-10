РИАМО – 10 фев. Стратегический запас медицинских масок на случай распространения нового коронавируса намерены создать в России, соответствующее поручение дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, пишет в понедельник газета «Известия».

Так, Роспотребнадзору поручено посчитать необходимое количество медицинских масок. Параллельно совместные предложения по созданию запасов индивидуальных средств защиты будут разрабатывать Росрезерв, а также министерство финансов и министерство промышленности и торговли.

«В Росрезерве подтвердили, что получили предложения и прорабатывают их. Собеседник в агентстве уточнил, что на данный момент запаса масок в государственном матрезерве нет», – отмечается в материале.

При этом стратегический запас масок создадут вне зависимости от распространения коронавируса.

В китайском городе Ухань в декабре 2019 года произошла вспышку коронавируса нового типа – 2019-nCoV. Случаи заражения выявили также в других странах мира, в том числе в России. В данный момент общее число зараженных превышает 40 тысяч человек, погибли свыше 900 заразившихся. Вылечили около 3,4 тысячи пациентов.