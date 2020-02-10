РИАМО - 10 фев. Денежные выплаты к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне ветераны получат автоматически, никаких дополнительных заявлений подавать не нужно, передает ТАСС.

«Все это будет осуществлено автоматически, без их (ветеранов - ред.) участия, в апреле-мае 2020 года», – заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Минтруд должен к 18 февраля представить все необходимые документы, чтобы выплаты поступили в установленные сроки.

По 75 тысяч рублей получат ветераны, инвалиды и приравненные к данным категориям. Аналогичную сумму выплатят бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, вдовам и вдовцам военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам и вдовцам умерших инвалидов и ветеранов.

По 50 тысяч рублей выплатят труженикам тыла, а также бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей и гетто.

Выплаты получат не только ветераны, проживающие в России, но также те, кто живут в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике.