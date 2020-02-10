РИАМО – 10 фев. Специалисты МЧС России рассказали о том, как защититься от отравления угарным газом — самым токсичным компонентом продуктов горения, сообщает Nation News.

Отравление угарным газом может привести к критическому состоянию или даже летальному исходу. При концентрации в воздухе выше 1,2% угарный газ смертельно опасен.

«Специалисты отмечают, что уже при содержании 0,08% угарного газа в воздухе человек начинает ощущать удушье и головную боль. При его концентрации в 0,32% наступают паралич и потеря сознания, после чего человек умирает через 30 минут», - говорится в материале.

Чаще всего угарный газ образуется в домах с газовыми плитами и колонками, а также в гаражах и подвалах. Но выявить, заполнено ли помещение угарным газом, крайне сложно. Данное вещество не обладает запахом и цветом.

«В МЧС рекомендуют отслеживать свое самочувствие. Если ощущается сонливость, плывущее сознание, учащенное сердцебиение, то нужно начинать бить тревогу. Необходимо сразу же покинуть помещение», - отмечается в сообщении.

Чтобы избежать инцидентов с угарным газом, нужно регулярно проверять исправность газового оборудования и эффективность тяги вентиляции, а также чаще проветривать помещения.