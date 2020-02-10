РИАМО – 10 фев. Специалисты МЧС России рассказали о том, как защититься от отравления угарным газом — самым токсичным компонентом продуктов горения, сообщает Nation News.
Отравление угарным газом может привести к критическому состоянию или даже летальному исходу. При концентрации в воздухе выше 1,2% угарный газ смертельно опасен.
«Специалисты отмечают, что уже при содержании 0,08% угарного газа в воздухе человек начинает ощущать удушье и головную боль. При его концентрации в 0,32% наступают паралич и потеря сознания, после чего человек умирает через 30 минут», - говорится в материале.
Чаще всего угарный газ образуется в домах с газовыми плитами и колонками, а также в гаражах и подвалах. Но выявить, заполнено ли помещение угарным газом, крайне сложно. Данное вещество не обладает запахом и цветом.
Чтобы избежать инцидентов с угарным газом, нужно регулярно проверять исправность газового оборудования и эффективность тяги вентиляции, а также чаще проветривать помещения.
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