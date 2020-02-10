РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 фев. Рабочие заделали яму на автодороге по Советской улице в Подольске по просьбе местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на яму на Советской улице. Он отметил, что разрушения асфальтобетонного покрытия необходимо заделать.

«Осмотр подтвердил наличие ямы на проезжей части. Работы по устранению выявленных разрушений асфальтобетонного покрытия автодороги по улице Советская выполнены. Указанная в обращении дорога является дорогой местного значения и относится к компетенции органов местного самоуправления. В 2019 году в городском округе уже был проведен ремонт с устранением разрушений асфальтобетонного покрытия», - сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Он отметил, что жители могут повлиять на то, какая дорога попадет в план ремонта на следующий год, проголосовав на портале «Добродел». Голосование проводится ежегодно с 1 июля по 1 сентября. По его итогам в дополнительную программу ремонта попадают 25% дорог, набравших максимальное количество голосов. Итоги голосования доступны на портале.