Какие новые выплаты на ребенка можно получить в Подмосковье в 2020 году

Как получить региональный маткапитал
Подмосковные власти выступили с инициативой по дополнительной поддержке семей с детьми. 29 января 2020 года в рамках ежегодного обращения губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил предоставить возможность семьям, не воспользовавшимся региональным маткапиталом, получить средства по ранее выданному сертификату в течение двух лет.
Напомним, что с 2011 по 2016 год в Подмосковье действовала программа регионального маткапитала, в рамках которой семьям, родившим или усыновившим второго (или третьего, четвертого и т. д.) ребенка, однократно выдавали сертификат на 100 тысяч рублей. Тогда сертификат получили 220 тысяч семей, однако воспользовались им менее 30 % получивших.
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Кто сможет получить региональную выплату
Семьи с двумя и более детьми, которые получили и не успели использовать свой региональный материнский капитал, при условии, что за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года в семье появился (появится) еще один ребенок, смогут это сделать.
«Мы понимаем, что это многодетные семьи, потому что региональный сертификат выдавался при рождении второго ребенка. Раз условием является еще хотя бы один ребенок в семье после получения этого регионального сертификата, понятно, что эта семья многодетная. Сейчас мы подготовили изменения в закон», — пояснила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.
На что можно потратить региональный маткапитал
Выплату регионального маткапитала по ранее выданному сертификату поделят на две части: 50 тысяч рублей семья сможет получить в 2020 году и еще 50 тысяч (или остаток средств) — в 2021 году. Согласно поправкам в закон, подготовленным министерством социального развития Московской области, реализовать полученные деньги можно будет на любые цели.
Для получения выплат не потребуется предоставлять какие-либо справки, нужно будет только обратиться в центр «Мои документы». Также планируется подготовить инструмент получения сертификата через электронную форму.
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Кому положены ежемесячные выплаты
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» (с изменениями от 02.08.2019 № 305-ФЗ) с 01.01.2020 ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка предоставляется гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, если размер среднедушевого дохода семьи не будет превышать 29 094 руб. (2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Московской области за второй квартал 2019 года) на период до достижения ребенком возраста трех лет.
Размеры и продолжительность выплат
Ежемесячные выплаты производятся в размере прожиточного минимума для детей, установленного в Московской области за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты. В 2020 году сумма ежемесячных выплат составляет 12 688 рублей.
Федеральные выплаты устанавливаются до достижения ребенком возраста трех лет (ранее период выплат ограничивался полутора годами).
Когда подавать заявление
Подать заявление о назначении федеральных выплат можно в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка. Однако если обратиться за назначением выплаты не позднее шести месяцев с момента рождения ребенка, то выплаты начислят со дня рождения. В остальных случаях федеральную выплату начисляют со дня обращения за ее назначением.
Первые выплаты назначаются до достижения ребенком возраста одного года. Для продолжения получения выплат после достижения ребенком одного, а затем двух лет необходимо подавать новое заявление. Каждый раз следует заново предоставлять документы (копии документов, сведения), необходимые для назначения выплаты.
Если ребенок старше полутора лет
Право на получение выплат после полутора лет возникло с 1 января 2020 года. Соответственно, ежемесячная выплата на детей, достигших возраста 1,5 лет в период с 01.07.2019 по 01.01.2020, за этот период не предусматривается. Данную выплату можно оформить до двух или до трех лет с момента обращения за ней.
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