Какие новые выплаты на ребенка можно получить в Подмосковье в 2020 году

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Подмосковные власти выступили с инициативой по дополнительной поддержке семей с детьми. 29 января 2020 года в рамках ежегодного обращения губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил предоставить возможность семьям, не воспользовавшимся региональным маткапиталом, получить средства по ранее выданному сертификату в течение двух лет.

Напомним, что с 2011 по 2016 год в Подмосковье действовала программа регионального маткапитала, в рамках которой семьям, родившим или усыновившим второго (или третьего, четвертого и т. д.) ребенка, однократно выдавали сертификат на 100 тысяч рублей. Тогда сертификат получили 220 тысяч семей, однако воспользовались им менее 30 % получивших.

Какие выплаты на ребенка положены в Подмосковье в 2020 году>>