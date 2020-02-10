РИАМО - 10 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министрам региона и отраслевым командам опираться в своей работе на показатели Центра управления регионом.

В понедельник глава региона провел совещание с членами правительства в ситуационном центре правительства Московской области. Перед совещанием Воробьев пообщался в ЦУР с сотрудниками горячей линии центра защиты и поддержки бизнеса Московской области.

«ЦУР набирает обороты, и наша стратегическая задача, чтобы каждый министр, каждая отраслевая команда четко понимала, как развивается и как дает результат работа каждого подразделения - здравоохранение, образование, бизнес, работа управляющих компаний, благоустройство, обслуживание дорог. Все это является приоритетом», - сказал Воробьев.

Он отметил, что в рамках нового формата каждый тематический блок будет представлять на совещаниях свои «короткие, лаконичные, вместе с тем содержательные» доклады.

«Тепловая карта показывает приоритеты - ремонт дорог, снег и многоквартирные дома. Если мы посмотрим, где ситуация навала ухудшаться: у нас на первое место вышли проблемы с многоквартирными домами, дороги (на 315 жалоб выросло - ред.), по медицине выросло на 138 сообщений», - уточнил в ходе доклада министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Центр управления регионом открыли в Подмосковье в конце 2018 года. ЦУР представляет собой межведомственную рабочую группу, состоящую из 30 профильных ведомств правительства Московской области. Главными задачами ЦУР являются сбор и анализ данных обо всех сферах жизни региона.