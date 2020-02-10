РИАМО - 10 фев. Расписание нескольких электричек Савеловского направления Московской железной дороги изменится с 11 по 13 февраля из-за ремонтных работ на участке Каналстрой – Вербилки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В основном корректировки затронут дневные поезда – с 11:25 до 14:25. Электрички будут следовать по укороченному маршруту и не будут ходить на участках Яхрома – Дубна, Каналстрой – Вербилки и Савелово – Каналстрой», – отмечается в материале.

Пассажиров попросили с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.