РИАМО - 10 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу горячей линии центра защиты и поддержки бизнеса Подмосковья, передает корреспондент РИАМО.

Глава региона обсудил с сотрудниками центра вопросы, которые волнуют предпринимателей, после чего провел заседание с членами правительства в ситуационном центре правительства Московской области.

«Всего у нас семь источников, откуда мы получаем информацию. Первый вариант - мы отвечаем онлайн, соединяем со специалистом, который консультирует, второй вариант — мы ставим звонок на час и отвечаем в течение часа. За семь дней поступило 463 обращения, на горячую линию - 214, отработано 157, в работе 57», - сказала министр инвестиций и инноваций Московской области Наталья Егорова.

Она отметила, что около 15% вопросов касаются открытия бизнеса, 20% звонков не связаны с министерством инвестиций и инноваций региона.

Ранее в Подмосковье начала работать горячая линия по защите и поддержке бизнеса 0150. С понедельника по пятницу с 9 до 18 часов, в субботу с 9 до 17 часов начинающие и действующие предприниматели могут позвонить по номеру 0150 и задать вопрос.

Губернатор Подмосковья объявил об открытии центра защиты и поддержки бизнеса в ходе обращения к жителям. В этот центр может обратиться каждый предприниматель со своими вопросами и любой человек, который хочет открыть свое дело.