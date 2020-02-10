РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 фев. Пожарные из подмосковных Люберец свыше 30 раз выезжали по сигналу тревоги за прошедшую неделю, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации округа начальник ФГКУ 16-го отряда ФПС по Московской области Павел Иванов.

«За минувшую неделю было 32 вызова. Произошло четыре пожара», – сказал Иванов.

Он пояснил, что два из них были в квартирах в Лыткарине, один – в садовом доме в СНТ «Горняк» Котельников. Также был пожар на кухне в кафе в Дзержинском.