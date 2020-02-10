РИАМО - 10 фев. Глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ Павел Крашенинников отметил, что в рамках изменения основного закона в него могут внести поправку, касающуюся нормы о роспуске Государственной думы.

По его словам, сейчас есть правило, по которому президент страны распускает Госдуму и сам назначает премьер-министра, если депутаты три раза подряд отказались утвердить кандидатуру главы правительства.

«Сейчас действительно закреплено в Конституции, что если дума три раза не утверждает, то президент назначает премьер-министра самостоятельно и распускает Госдуму. После правки, возможно, будет так: назначает и вправе распустить. Не обязан», – сказал Крашенинников в интервью газете «Коммерсант».

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству будет принимать поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции до 14 февраля.