РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 фев. Спортсмены из подмосковных Люберец завоевали две бронзовые медали на международном турнире по греко-римской борьбе, сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

Соревнования проходили в Подольске с 7 по 9 февраля.

«Воспитанники люберецкой спортивной школы олимпийского резерва Максим Неровный и Олег Петров завоевали две бронзовые медали. Это очень достойный результат. Поздравляю!» - сказал Ружицкий.

Турнир проходил среди юношей 2003-2004 годов рождения. В нем приняли участие более 200 спортсменов из России, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и Белоруссии.