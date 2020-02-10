РИАМО - 10 фев. Новую уловку придумали мошенники, которые похищают деньги с банковских счетов, они теперь используют сценарий общения, вызывающий больше доверия, пишет газета «Известия».

«Сотрудники нелегальных кол-центров начали использовать модифицированный скрипт (сценарий общения), который вызывает больше доверия, чем прежний. Обновленная схема оказалась более опасным видом социальной инженерии для владельцев счетов, считают банкиры», - говорится в материале.

По телефону злоумышленники сообщают клиенту банка о том, что получено заявление на закрытие счета. Человек отвечает, что никакое заявление не писал. Тогда у него пытаются запросить данные якобы для сверки. Таким образом мошенники пытаются выманить информацию, которую потом можно будет использовать для снятия денежных средств со счета.

Начальник управления клиентского опыта «БКС Премьер» Екатерина Тихонова пояснила, что о прежнем обманном ходе – сообщении о хищении денежных средств со счета – знают уже многие потенциальные жертвы, поэтому мошенники придумывают разнообразные ходы. Именно таким и стал телефонный звонок якобы о закрытии счета.

При этом эксперты полагают, что такое мошенничество сможет стать более опасным, чем сообщения о хищении или подозрительной транзакции. Например, при закрытии отделений некоторые банки действительно могут звонить клиентам о закрытии или переводе счета, такие случаи были, поэтому людям надо быть предельно внимательными и всегда проверять полученную информацию.