РИАМО - 10 фев. Корпус жилого комплекса «Позитив» на 494 квартиры в Новомосковском административном округе получил заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Застройщик готовится подать документы на получение разрешения на ввод в эксплуатацию 25-этажного дома общей площадью порядка 32,7 тысячи квадратных метров.

«Еще один корпус жилого комплекса в новой Москве полностью готов и в ближайшее время начнется передача ключей. В новые квартиры с московской пропиской переедут более 490 семей согласно срокам, указанным в договорах долевого участия», – говорится в сообщении.

В настоящее время в жилом комплексе «Позитив» – шесть корпусов различной высотности (от 16 до 25 этажей), возведенных по панельно-каркасной системе. Проект благоустройства включает озеленение придомовой территории, современные детские и спортивные площадки.