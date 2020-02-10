РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 фев. Состав рабочей группы по вопросу реконструкции Октябрьского проспекта в Люберцах расширили, в него вошли жители города, представители министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В сентябре прошлого года для мониторинга и контроля работ по реконструкции Октябрьского проспекта при Общественной палате городского округа Люберцы была создана рабочая группа. На прошедшей встрече главы округа с жителями тема реконструкции вызвала у них немало вопросов.

«Мы увидели большую активность и заинтересованность люберчан в вопросе модернизации главной магистрали города. Поэтому для эффективной работы, на основании принципа равенства, предлагаю расширить состав рабочей группы, чтобы вовлечь большее количество жителей в мониторинг хода реконструкции», - сказал председатель Общественной палаты Люберец Петр Ульянов.

Помимо представителей Общественной палаты, в рабочую группу вошли эксперты, активные жители, а также представители министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое», заказчика и подрядчики проекта - «Дирекция дорожного строительства» (ГКУ Московской области «ДДС»), «ГорКапСтрой», «Стройтрансгаз».

Члены палаты сформировали также инициативную группу из числа жителей, которые могут присутствовать на заседаниях по вопросам, связанным с реконструкцией Октябрьского проспекта, участвовать в обсуждении при принятии решений. Также на одном из заседании были выбраны председатель и заместитель председателя.

В ходе обсуждений участники совещания сформулировали ряд тем, наиболее волнующих жителей в связи с предстоящими работами. Это загазованность Октябрьского проспекта, установка шумоизоляционных экранов, компенсационное озеленения и соответствие проекта реконструкции санитарным нормам.

По итогам заседания было принято решение о подготовке экспертами 3D-визуализации проекта, предоставлении документации о соответствии проекта СанПин, СНиП и ГОСТам. Помимо этого, технические специалисты выйдут с жителями на обследование реконструируемой территории.

Проект реконструкции Октябрьского проспекта реализуется в рамках мероприятий по развитию дорожной сети и улучшению транспортной доступности городского округа Люберцы.