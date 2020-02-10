РИАМО - 10 фев. Московская область вошла в число российских регионов, где жители могут купить больше всего бензина на ежемесячную зарплату, сообщает РИА Новости.

С середины января 2019 года по середину января 2020 года цены на топливо в стране выросли на 1,3%. Это минимальный рост за последние годы. Впрочем, уровень цен и их динамика различаются довольно существенно в разных регионах.

«Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где на среднюю зарплату можно приобрести 2091 литр в месяц.

Второе место заняла Москва (1886), третье – Ненецкий автономный округ (1640). В 11 регионах РФ можно приобрести свыше 1 тысячи литров АИ-92: Чукотка, Магаданская область, Сахалинская область, Югра, Камчатка, Петербург, Мурманская область, Якутия, Московская область, Коми и Красноярский край», – говорится в материале.

Меньше всего топлива могут себе позволить жители республик Северного Кавказа. На среднюю зарплату в месяц в Кабардино-Балкарии можно купить 554 литра бензина АИ-92, в Дагестане – 531 литр, в Карачаево-Черкесии – 525 литров.