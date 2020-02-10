РИАМО - 10 фев. В Подмосковье и Москве до ночи 12 февраля объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, в регионе также действует предупреждение из-за сильного ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение о погодной опасности из-за гололедицы действует до 03:00 12 февраля. Также объявлен «желтый» уровень из-за порывистого ветра в Подмосковье - до 21:00 понедельника, в столице – до 22:00 понедельника.

«Желтый» уровень объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Тамбовской и Воронежской областей.

В Московском регионе 11 февраля будет облачно, пройдут снег и мокрый снег. Местами ожидается налипание мокрого снега. Образуются гололед и гололедица. Порывы ветра усилятся до 18 метров в секунду. Ночью будет минус 2 – 0 градусов, днем — 0 – плюс 2. 12 февраля также будет облачно, ожидаются небольшие осадки, местами образуется гололедица. Температура в течение суток составит минус 1 – плюс 1 градус.