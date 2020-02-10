РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 фев. Спортсмены из Подольска завоевали шесть медалей на соревнованиях по киокусинкай каратэ на Кубок «Ямакаси», сообщается в группе «Кекусинкай г. Климовск СК «Атеми», гр Яковлева» в соцсети «ВКонтакте».

В УСЦ «Юность» микрорайона Климовск 9 февраля прошли представительные соревнования по киокусинкай каратэ Открытый Кубок «Ямакаси». В них приняли участие более 650 спортсменов из 29 клубов и 10 регионов РФ. Они бились на 4 татами за звания сильнейших.

«Воспитанники спортивного клуба «Атеми» Подольска также приняли участие в соревнованиях и в упорных боях сумели завоевать 6 призовых мест. Так, первое место заняли: Мария Губина, Павел Скляров и Надежда Настина. Второе место получил Константин Жменько, а третье - Павел Кабанин и Игорь Мостовой», - говорится в сообщении.

В материале поясняется, что Губина впервые выступала на соревнованиях и сразу заняла первое место.