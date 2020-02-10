РИАМО - 10 фев. Статуэтку «Оскара» в номинации «Лучший фильм» вручили ленте «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо, сообщает Nation News.

«Кроме этой ленты, на премию претендовали «Ford против Ferrari», «Ирландец», «Кролик ДжоДжо», «Джокер», «Маленькие женщины», «Брачная история», «1917», «Однажды в… Голливуде», - говорится в сообщении.

В ночь на понедельник в Лос-Анджелесе (США) вручили премию «Оскар». Церемония прошла без ведущего.

Всего было вручено 24 статуэтки.

Фильм «Паразиты» рассказывает о корейской семье, которая живет в полуподвале и еле сводит концы с концами. Волей случая сын из данного семейства трудоустраивается в богатый дом, а затем придумывает, как обеспечить работой там и младшую сестру.

Также Пон Чжун Хо («Паразиты») стал взял награду в номинации «Лучший режиссер». Еще картине вручили статуэтку за лучший оригинальный сценарий и лучший фильм на иностранном языке.

Заветные статуэтки получили Рене Зеллвегер («Джуди») за лучшую женскую роль, Хоакин Феникс («Джокер») – за мужскую, победителями среди актеров второго плана стали Лора Дерн («Брачная история») и Брэд Питт («Однажды… в Голливуде»).

Тайка Вайтити («Кролик Джоджо») получил приз за лучший адаптированный сценарий, а «История игрушек – 4» стала лучшим анимационным фильмом.

Два «Оскара» за операторскую работу и визуальные эффекты получил фильм «1917». За монтаж статуэтку вручили Майку Маккаскеру и Эндрю Баклэнду («Ford против Ferrari»), за костюмы – Жаклин Дюрран («Маленькие женщины»), за лучший грим и прически – Кадзухиро Цудзи, Энн Морган и Вивиан Бейкер («Скандал»), за саундтрек - Элтону Джону («Рокетмен»), а за лучшую музыку к фильму – «Джокеру».

Лучшим документальным фильмом стала «Американская фабрика», а короткометражным докфильмом - «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девочка)».