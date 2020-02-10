Картина «Паразиты» получила «Оскар» как лучший фильм
Картина «Паразиты» получила «Оскар» как лучший фильм
kinopoisk.ru
РИАМО - 10 фев. Статуэтку «Оскара» в номинации «Лучший фильм» вручили ленте «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо, сообщает Nation News.
«Кроме этой ленты, на премию претендовали «Ford против Ferrari», «Ирландец», «Кролик ДжоДжо», «Джокер», «Маленькие женщины», «Брачная история», «1917», «Однажды в… Голливуде», - говорится в сообщении.
В ночь на понедельник в Лос-Анджелесе (США) вручили премию «Оскар». Церемония прошла без ведущего.
Всего было вручено 24 статуэтки.
Фильм «Паразиты» рассказывает о корейской семье, которая живет в полуподвале и еле сводит концы с концами. Волей случая сын из данного семейства трудоустраивается в богатый дом, а затем придумывает, как обеспечить работой там и младшую сестру.
Также Пон Чжун Хо («Паразиты») стал взял награду в номинации «Лучший режиссер». Еще картине вручили статуэтку за лучший оригинальный сценарий и лучший фильм на иностранном языке.
Заветные статуэтки получили Рене Зеллвегер («Джуди») за лучшую женскую роль, Хоакин Феникс («Джокер») – за мужскую, победителями среди актеров второго плана стали Лора Дерн («Брачная история») и Брэд Питт («Однажды… в Голливуде»).
Тайка Вайтити («Кролик Джоджо») получил приз за лучший адаптированный сценарий, а «История игрушек – 4» стала лучшим анимационным фильмом.
Два «Оскара» за операторскую работу и визуальные эффекты получил фильм «1917». За монтаж статуэтку вручили Майку Маккаскеру и Эндрю Баклэнду («Ford против Ferrari»), за костюмы – Жаклин Дюрран («Маленькие женщины»), за лучший грим и прически – Кадзухиро Цудзи, Энн Морган и Вивиан Бейкер («Скандал»), за саундтрек - Элтону Джону («Рокетмен»), а за лучшую музыку к фильму – «Джокеру».
Лучшим документальным фильмом стала «Американская фабрика», а короткометражным докфильмом - «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девочка)».
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Поздравляем, вы – знаток «Оскара», и, наверное, не пропускаете ни одной кинопремьеры. «Зови меня своим именем», «Тоню против всех» и «Леди Берд» вы посмотрели еще до выхода российской премьеры или хотя бы прочитали об этих фильмах. Возможно, вы не всегда согласны с киноакадемией и не понимаете, почему «Лунный свет» стал лучшим фильмом, обойдя в номинации «Ла-ла Ленд», но вас слегка передергивает, когда-то кто-то путает Иньяритту с Гильермо дель Торо и громко обсуждает «Билборды», не посмотрев «7 психопатов» и «Залечь на дно в Брюгге». Возможно, вы не помните, за какую роль Мерил Стрип получила свою первую статуэтку, но точно знаете, что она является лидером по количеству «Оскаров» среди современных актрис и имеет все шансы получить его за «Секретное досье».
Вы интересуетесь современным кино, но плохо помните имена актеров и режиссеров. Скорее всего, вы не знаете, кто такие братья Коэны, но посмотрели все части саги «Звездные войны», всего «Властелина колец», «Гарри Поттера», а еще все сезоны «Игры престолов», поэтому среди друзей, таких же неспециалистов, вы можете прослыть экспертом. Конечно же, вы смотрели «Ла-ла Ленд», «Артист», «Титаник», «Волк с Уолл-Стрит», «Выживший», но вряд ли отличите Мартина Скорсезе от Джеймса Кэмерона. Дело в том, что вы ходите на все кассовое, и для вас нет разницы, что смотреть - «50 оттенков серого» или «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».
Кино – не ваш конек. Поэтому вы вряд ли отличите Вуди Аллена от Ларса фон Триера, и знаете, что у Джонни Деппа и Джима Керри нет «Оскаров». Даже если из номинантов на «Оскар» вы посмотрели многое, но помните только про «Титаник», «Выжившего» и «Ла-ЛаЛенд». Конечно, вы смеялись над шутками про Ди Каприо, но так и не запомнили, за что и когда ему все-таки дали «Оскар». В любом случае, не стоит расстраиваться. Может быть, вы разбираетесь в сериалах, и «Карточный домик», «Игры престолов» или «Черное зеркало» вам намного ближе, чем все эти заумные фильмы, снятые для кинокритиков.
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