РИАМО - 10 фев. В подмосковном Сергиевом Посаде после массовой драки со стрельбой в больницу с ранениями увезли двух мигрантов, сообщает kp.ru.

Инцидент произошел накануне вечером в кафе «Звездочка» на Институтской улице, где отдыхали две группы мужчин – местные жители и приезжие из Средней Азии. Возникла ссора, после чего последовала потасовка со стрельбой из травматического пистолета.

«К моменту приезда полицейских патрулей у кафе остались лежать только раненые – двое молодых граждан Таджикистана. Их обоих доставили в больницу», – говорится в сообщении.

В настоящих момент по факту инцидента проводится проверка. Личности участников драки выясняют правоохранители.

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