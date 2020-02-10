РИАМО - 10 фев. Полицейские в Наро-Фоминском городском округе задержали 18-летнего местного жителя, подозреваемого в краже продуктов и алкоголя из магазина в деревне Таширово, его соучастника разыскивают, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Ранним утром злоумышленник со своим знакомым повредили входную дверь супермаркета и проникли в помещение, откуда похитили продукты питания, алкогольную и табачную продукцию», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Одного из подозреваемых удалось задержать по горячим следам благодаря видеозаписям с камер наблюдения. В отношении него возбудили дело по статье УК РФ «Кража».

Второй злоумышленник в настоящий момент разыскивается.