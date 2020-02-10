РИАМО - 10 фев. Московское областное управление ФАС России рассмотрело сведения в отношении ООО «Проектинжгео» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, фирма нарушила условия исполнения контракта, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Материалы в отношении компании представило МКУ городского округа Домодедово «Управление капитального строительства».

«Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на выполнение работ по ремонту забора. В связи с нарушением ООО «Проектинжгео» условий исполнения контракта учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», - говорится в сообщении.

На заседании комиссии регионального УФАС России компания не представила документы, которые бы свидетельствовали об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Проектинжгео» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.