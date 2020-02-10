РИАМО - 10 фев. При столкновении двух скоростных катеров с туристами в Таиланде пострадали, по предварительным данным, более 20 россиян, сообщает Федеральное агентство новостей.

Инцидент произошел около острова Пхукет рано утром в понедельник. В данный момент диппредставительство РФ в Таиланде выясняет, сколько точно пострадало российских граждан.

«Сотрудники диппредставительства отслеживают судьбу каждого, кто и куда госпитализирован. По предварительным данным, пострадал 21 россиянин», – сообщил агентству источник в МИД России.

По данным СМИ, в результате столкновения погибли дети из России – 12-летний мальчик и шестилетняя девочка.