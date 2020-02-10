РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 фев. В соцсетях появилось видео взрыва на подстанции в Подольске, из-за которого 9 февраля ряд домов округа был отключен от горячего водоснабжения и тепла, видео опубликовано на странице «Типичный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

На кадры видео попал момент взрыва на подстанции в микрорайоне Северный 9 февраля. Инцидент стал причиной отключения горячего водоснабжения и тепла в ряде домов. В группе поясняется, что на видео попал первый взрыв, после которого произошел еще один.

Как сообщалось ранее в материале пресс-службы администрации Подольска, 9 февраля в 13:20 в результате аварийного отключения электроэнергии по причине технологического нарушения на питающем центре ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» были остановлены 27 котельных МУП «Подольская теплосеть», в том числе центральная котельная на улице Гайдара, 11.

Это привело к временному отключению подачи отопления и горячей воды в 125 домах округа.