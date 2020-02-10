РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 фев. Около 24 тысяч жителей подмосковного Подольска остались без горячей воды и отопления из-за аварии на подстанции, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В Подольске 9 февраля в 13:20 в результате аварийного отключения электроэнергии по причине технологического нарушения на питающем центре ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» были остановлены 27 котельных МУП «Подольская теплосеть», в том числе центральная котельная на улице Гайдара, 11.

«Это привело к временной невозможности обеспечить подачу отопления и горячей воды в 125 домов разной этажности. Эта аварийная ситуация затронула более 24 тысяч жителей. В 14:15 (9 февраля - ред.) подача электроэнергии была восстановлена, после чего были проведены работы по возобновлению подачи тепла и горячей воды в жилые дома», - говорится в сообщении.

В материале поясняется, что по состоянию на 20:00 9 февраля специалистами МУП «Подольская теплосеть» и сотрудниками управляющих компаний проводилась настройка системы отопления в 30 домах Межшоссейного, Высотного, Юго-западного, Юбилейного микрорайонов. Дальнейшая информация уточняется.

«По вопросам восстановления центрального отопления и горячего водоснабжения от котельной по улице Гайдара горожане могут обращаться в МУП «Подольская теплосеть» по телефону: 8(496)754-75-36, в управляющую компанию МУП «ДЕЗ» по телефону: 8(496)752-03-15, в управляющую компанию МУП «ЖПЭТ-2» по телефону: 8(496)757-14-10, а также ЕДДС Подольска: 8(496)755-57-98», - отмечается в сообщении.