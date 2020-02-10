РИАМО - 10 фев. Работы по комплексной реконструкции завершили в коммуникационном коллекторе «Манежный», теперь столичные специалисты смогут разместить там около 70 километров различных коммуникаций, сообщил в понедельник журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в ходе работ специалисты ГУП «Москоллектор» применили технологию инъекционной гидроизоляции, которая позволяет работать, не производя разрытия. При замене кабельных металлоконструкций использовалось крепление нержавеющими анкерными клиновыми болтами – это позволило отказаться от сварочных работ и избежать возникновения трещин в железобетонных конструкциях.

«Произведена модернизация системы охранно-пожарной сигнализации и систем диспетчерского управления, которые позволяют оперативно отслеживать все процессы и не допускать создания аварийных ситуаций. Проведенные работы по модернизации позволили увеличить срок эксплуатации коллектора почти в два раза», – отметил Бирюков.

По его словам, опыт Москвы по строительству подземных сооружений уникален, так как нигде мире нет столь разветвленной и протяженной сети коммуникационных коллекторов.

Комплексная реконструкция в коммуникационном коллекторе «Манежный» стартовала в январе 2019 года.