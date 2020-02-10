РИАМО - 10 фев. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного управления ФАС о внесении сведений в отношении ООО «Автонеруд» в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения контракта, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Ранее в антимонопольное ведомство поступило обращение от ФКУЗ «Санаторий «Руза» МВД России» о внесении сведений в отношении ООО «Автонеруд» в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту основного ограждения территории.

«По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «Автонеруд» подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков», – отмечается в материале.

Компания не согласилась с указанным решением, после чего обратилась в суд.

Арбитражный суд Москвы отказал ООО «Автонеруд» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения областного антимонопольного органа.