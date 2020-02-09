РИАМО - 9 фев. Спортсмены из Подмосковья завоевали пять медалей на этапе Кубка России по конькобежному спорту в Кирове, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«На дистанции 500 метров сразу две подмосковные спортсменки оказались на пьедестале почета. Ирина Кузнецова с результатом 31,06 секунды завоевала золото, а Анастасия Коркина (41,64 секунды) – бронзу», — говорится в сообщении.

На дистанции 1500 метров Елена Еранина из Московской области завоевала золотую награду соревнований (2.09,13 секунды). В масстарте лучшей оказалась Владлена Рогаткина из Подмосковья (10.31,14 секунды). Серебро досталось Кристине Силаевой из Москвы (10.31,39 секунды). А на дистанции 1500 метров среди мужчин лучшим стал подмосковный спортсмен Александр Подольский (1.54,07 секунды).

«Пять медалей национального первенства – это отличный результат. Своими выступлениями спортсмены в очередной раз подтвердили высокий уровень подмосковной школы конькобежного спорта! Желаю конькобежцам не сбавлять оборотов и продолжать успешно отстаивать честь Московской области уже на международных спортивных аренах», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.