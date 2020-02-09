РИАМО - 9 фев. В Волгограде прошло первенство России среди юниоров и юниорок до 20 лет по легкой атлетике в помещении, спортсменки из Подмосковья завоевали семь медалей, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«На дистанции 200 метров сразу две подмосковные спортсменки оказались на пьедестале почета. Серебро досталось Ирине Болдыревой, а бронза – Веронике Архиповой (25,04 секунды). Золотая медаль у представительницы Липецкой области Софьи Провоторовой (24,29 секунды)», — говорится в сообщении.

В эстафете 4x200 метров сборная команды Московской области стала второй (3:45.91). Серебряных медалей удостоились Ирина Болдырева, Вероника Архипова, Мария Тарабанская и Ксения Коротченко. Первое место у спортсменок из Свердловской области (3:45.53), а бронза у команды Удмуртской Республики (3:47.37).

В дисциплине прыжок в высоту Аделина Халикова из Московской области завоевала серебряную награду первенства (1 метр 86 сантиметров). Золотая медаль досталась Надежде Андрюхиной (1 метр 88 сантиметров), а тройку лучших замкнула Наталья Спиридонова (1 метр 84 сантиметров).

«На юниорских национальных первенствах закаляются будущие чемпионы Европы и мира. Поздравляю подмосковных легкоатлеток с отличными выступлениями на первенстве России. Желаю не останавливаться на достигнутом, продолжать совершенствовать индивидуальное мастерство, и тогда победы на крупных международных состязаниях не заставят себя долго ждать», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.