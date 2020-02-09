РИАМО - 9 фев. Зимний марафон «Титан» прошел в воскресение в Бронницах, его участниками стали более 450 человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Соревнования прошли на шести различных дистанциях: 1; 5; 10; 21,1; 42,2 и 50 километров. Пятикилометровая трасса забега проходила вокруг озера Бельское», — говорится в сообщении.

Организаторы провели и соревнования в эстафетах.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что этот марафон стал для региона традицией.

«В Бронницах есть все необходимое для проведения подобного рода мероприятий. Легкий мороз только помог участникам насладиться забегом и получить удовольствие от занятий физической культурой», — сказал Терюшков.