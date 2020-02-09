РИАМО - 9 фев. Столичную подземку строят около 25 тысяч человек, работы круглосуточно ведут на 42 станциях, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Начиная с 2011 года, компания «Мосинжпроект» является основным подрядчиком по программе развития Московского метрополитена. Силами сотрудников нашей группы компаний уже построено 83 километра новых линий, 42 станции и 10 электродепо. В прошлом году мы открыли четыре станции, а буквально через месяц пассажиров примут еще шесть станций московской подземки», - сказал председатель совета директоров АО «Мосинжпроект» Александр Горностаев на Всемирном урбанистическом форуме в Абу-Даби.

Он добавил, что работы ведут круглосуточно на 42 станциях метро и в восьми электродепо. К строительству привлекли около 25 тысяч человек.

Горностаев уточнил, что «Мосинжпроект» основные усилия направляет на строительство Большого кольца подземки. Большую кольцевую линию планируют достроить к 2023 году. Председатель совета директоров компании отметил, что Большое кольцо станет самой длинной кольцевой веткой метро в мире.

Горностаев добавил, что началась работа над проектами Бирюлевской, Коммунарской и Рублево-Архангельской веток.

Всемирный урбанистический форум проводится один раз в два года. В этом году тема мероприятия - «Города возможностей: соединяя культуру и инновации».