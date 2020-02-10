РИАМО - 10 фев. На ВДНХ в честь 130-летия со дня рождения Бориса Пастернака в понедельник состоится творческий вечер, а в День всех влюбленных проведут мастер-класс по стихосложению, мероприятия организуют в рамках образовательной программы «Знание. ВДНХ», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Праздничные мероприятия в честь 130-летия со дня рождения Бориса Пастернака проведут на ВДНХ. 10 февраля в лектории павильона «Рабочий и колхозница» состоится творческий вечер, а 14 февраля центр славянской письменности «Слово» приглашает горожан на мастер-класс по стихосложению», - говорится в сообщении.

На творческом вечере выступит театральный коллектив Dead Poets Band, артисты которого прочитают стихи Бориса Пастернака и отрывки из воспоминаний его современников. Мероприятие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться на сайте.

Мастер-класс по стихосложению проведет старший преподаватель факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова Егор Сартаков, который расскажет, как правильно читать и писать стихи, почему поэты использовали ямб и хорей, что такое ритм и многое другое. Для того чтобы принять участие в мероприятии, необходимо заранее пройти регистрацию на сайте центра славянской письменности «Слово» на ВДНХ.

Мероприятия, посвященные 130-летию со дня рождения Пастернака, проходят в рамках образовательной программы «Знание. ВДНХ». Она проводится с 2016 года.

Пастернак родился 10 февраля 1890 года в Москве в творческой семье. Его отец был академиком Петербургской академии художеств, а мать — пианисткой. С детства будущий писатель тяготел к гуманитарным дисциплинам, любил музыку, увлекался литературой. В 1912 году Пастернак окончил Императорский Московский университет (философское отделение историко-филологического факультета), но за дипломом не пришел.

Пастернак получил Нобелевскую премию за роман «Доктор Живаго».