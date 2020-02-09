РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 фев. На Октябрьском проспекте в Подольске иномарка столкнулась с автомобилем такси в воскресенье вечером, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец аварии.

Инцидент произошел на Октябрьском проспекте в Подольске в воскресенье вечером.

«Авария произошла у магазина автозапчастей. Столкнулись иномарка и автомобиль такси», - сказал очевидец.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», на данном промежутке автодороги образовалась почти километровая пробка.