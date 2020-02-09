РИАМО – 9 фев. На Киевском вокзале сотрудники правоохранительных органов проверили поезд Кишинев – Москва из-за сообщения о минировании, сообщает РИА Новости.
Информация о минировании не подтвердилась.
«У одного из пассажиров вызвал подозрение багаж попутчика. Проведены проверочные мероприятия, никаких опасных предметов не обнаружено», — сказал сотрудник пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.
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