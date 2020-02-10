РИАМО - 10 фев. В Москве в понедельник из-за киносъемок изменится схема движения в двух районах, улицы будут перекрываться на дубли до пяти минут, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В Даниловском районе города на период с 08:30 до 17:00 будут перекрывать Проектируемый проезд №4965, участок от проспекта Лихачева до дома 25 на Автозаводской улице, а также участок проспекта Лихачева от улицы Тюфелева Роща до Проектируемого проезда №4965.

Также ограничения будут действовать с 10:00 до 18:00 в районе Печатники. Проезд будут перекрывать для съемок дублей на Курьяновском бульваре на участке от 2-й Курьяновской улицы до 1-й Курьяновской улицы, также на отрезке 2-й Курьяновской улицы возле пересечения с Курьяновским бульваром.