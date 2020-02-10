РИАМО – 10 фев. Схема движения изменилась на юго-востоке столицы – с понедельника улица Льва Яшина стала односторонней, это позволит сделать проезд по улице более безопасным, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«Проехать по ней можно будет в направлении от улицы Ухтомского Ополчения к проспекту Защитников Москвы», – говорится в сообщении.

Ширина улицы Льва Яшина составляет 8,5 метра. Из-за припаркованных по обеим сторонам автомобилей возникают трудности встречного разъезда. Введение одностороннего движения позволит сделать проезд по улице Льва Яшина более безопасным, сохранив максимально возможное количество парковочных мест.

Неудобства для автомобилистов будут минимальными, так как перепробеги составят порядка 50 метров.

Водителям советуют быть внимательными и руководствоваться требованиями дорожных знаков.